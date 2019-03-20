В России долги по оплате за газ превышают 180 млрд рублей
Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году увеличился на 11,2 млрд рублей, сообщается на официальном портале «Газпрома».
Таким образом, задолженность выросла с 169,7 до 180,9 млрд рублей. Рост составил 6,6%. При этом не учитывается проведенная в 2017 году уступка прав требований долгов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», работа по взысканию которых еще идет. Среди наиболее проблемных потребителей — теплоснабжающие организации.
Напомним, ранее сообщалось, что находящееся в стадии банкротства предприятие «Газпром Спецгазавтотранс» из Удмуртии показало по итогам 2018 года чистый убыток в размере 1 млрд рублей. Это следует из опубликованной на сервере раскрытия информации годовой бухгалтерской отчетности предприятия. Годом ранее убыток предприятия составил около 300 млн рублей.ЭкономикаОбщество
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