В России долги по оплате за газ превышают 180 млрд рублей

Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году увеличился на 11,2 млрд рублей, сообщается на официальном портале «Газпрома».

Таким образом, задолженность выросла с 169,7 до 180,9 млрд рублей. Рост составил 6,6%. При этом не учитывается проведенная в 2017 году уступка прав требований долгов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», работа по взысканию которых еще идет. Среди наиболее проблемных потребителей — теплоснабжающие организации.

Напомним, ранее сообщалось, что находящееся в стадии банкротства предприятие «Газпром Спецгазавтотранс» из Удмуртии показало по итогам 2018 года чистый убыток в размере 1 млрд рублей. Это следует из опубликованной на сервере раскрытия информации годовой бухгалтерской отчетности предприятия. Годом ранее убыток предприятия составил около 300 млн рублей.