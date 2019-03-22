Новости происшествий

08:42 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Стало известно имя полицейского, погибшего при нападении в Нижнекамске

11:27, 22.03.2019 4
Стало известно имя полицейского, погибшего при нападении в Нижнекамске
Фото: источник

При нападении в Нижнекамске погиб участковый Динар Саматов. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

По данным Следкома, мужчина скончался в машине скорой. В НЦРМБ сообщили, что пациент был доставлен с ножевым ранением в области шеи, мужчина находился в состоянии клинической смерти. В карете скорой помощи и приемном покое были проведены реанимационные действия, но мужчина получил травму, несовместимую с жизнью. Он скончался в приемном покое.

Напомним, сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и позже скончался. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Жалко парня...
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Власть пытками доводит людей до остервенения к представителям самой власти.
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Светлая память ....соболезную родным и близким ..
    Ответить
  • Анонимно 23 марта
    Соболезнуем родным и близким, пусть земля ему будет пухом
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров