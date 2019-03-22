Стало известно имя полицейского, погибшего при нападении в Нижнекамске

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При нападении в Нижнекамске погиб участковый Динар Саматов. Об этом «Реальному времени» сообщил источник.

По данным Следкома, мужчина скончался в машине скорой. В НЦРМБ сообщили, что пациент был доставлен с ножевым ранением в области шеи, мужчина находился в состоянии клинической смерти. В карете скорой помощи и приемном покое были проведены реанимационные действия, но мужчина получил травму, несовместимую с жизнью. Он скончался в приемном покое.

Напомним, сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и позже скончался. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.