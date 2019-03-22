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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех российских городах

10:07, 22.03.2019
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех российских городах
Фото: realnoevremya.ru

ФСБ России проводит обыски по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

Оперативники в рамках следственных действий изымают документацию, носители информации и другие предметы, имеющие значение для расследования дела. Обыски проходят совместно с полицией, сообщает ТАСС.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета. Деньги были выделены по программе реализации гособоронзаказа.

Кроме того, силовики заявили о расхищении средств федеральных целевых программ по поддержки ОПК и промышленности. Сумма ущерба не называется.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ и налоговой службы провели обыски в сети магазинов «Красная икра».

Общество
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