ФСБ провела обыски в сети магазинов «Красная икра»

Сотрудники ФСБ и налоговой службы организовали обыски в магазинах сети «Красная икра». Выемка документов проводится в московских офисах компании, на складах и в приморских организациях, связанных с сетью.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, у правоохранительных органов и ФНС есть вопросы как по уплате налогов, так и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях.

«Красная икра» — чуть ли не единственная крупная сеть на московском рынке, не принимающая пластиковые карты, отметил собеседник агентства. Сеть раздроблена на несколько юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения, добавил он, напомнив, что сейчас государство повышает прозрачность оборота продукции, подпадающей под льготный режим налогообложения — единый сельхозналог.

Согласно сайту сети, ретейлер учрежден компанией «Сахалин рыба» (Хабаровск). В системе «СПАРК-Интерфакс» только одна действующая компания с таким названием. Ее владельцем, гендиректором и, вероятно, единственным сотрудником является Сергей Белоусов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля пищевыми продуктами, при этом дочерних компаний у «Сахалин рыбы» нет.

Ранее сообщалось, что в Казани силовики изъяли партию черной и красной икры весом около 800 кг.