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ОЭЗ «Алабуга» направит на оздоровление Волги 1,5 млрд рублей

09:42, 22.03.2019
ОЭЗ «Алабуга» направит на оздоровление Волги 1,5 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Особая экономическая зона «Алабуга» направит 1,5 млрд рублей на проект «Оздоровление Волги».

По словам гендиректор ОЭЗ Тимура Шагивалеева, вложения должны помочь привести стоки резидентов и города Елабуга к отличным показателям.

«Для этого запланировано строительство районных очистных сооружений мощностью 18 тысяч куб. м в сутки», — цитирует Шагивалеева ИА «Татар-информ».

Стоит отметить, что проект «Оздоровление Волги» будет реализовываться в 16 регионах России. В Татарстане планируется строительство и модернизация 44 очистных сооружений в сфере ЖКХ.

Напомним, сегодня сообщалось, что ОЭЗ «Алабуга» вложит 800 млн рублей в строительство школы в Елабуге.

ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан
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