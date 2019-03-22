ОЭЗ «Алабуга» направит на оздоровление Волги 1,5 млрд рублей

Особая экономическая зона «Алабуга» направит 1,5 млрд рублей на проект «Оздоровление Волги».

По словам гендиректор ОЭЗ Тимура Шагивалеева, вложения должны помочь привести стоки резидентов и города Елабуга к отличным показателям.

«Для этого запланировано строительство районных очистных сооружений мощностью 18 тысяч куб. м в сутки», — цитирует Шагивалеева ИА «Татар-информ».

Стоит отметить, что проект «Оздоровление Волги» будет реализовываться в 16 регионах России. В Татарстане планируется строительство и модернизация 44 очистных сооружений в сфере ЖКХ.

Напомним, сегодня сообщалось, что ОЭЗ «Алабуга» вложит 800 млн рублей в строительство школы в Елабуге.