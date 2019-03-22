ОЭЗ «Алабуга» вложит 800 млн рублей в строительство школы в Елабуге

Фото: Максим Платонов

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что особая экономическая зона инвестирует 800 млн рублей в строительство новой школы в Елабуге, сообщает ИА «Татар-информ».

Известно, что тысяча учеников будет обучаться по российским и международным образовательным стандартам. Каждый год эта школа будет выпускать 100 молодых людей, заинтересованных в дальнейшем инженерном развитии. Кроме того, ОЭЗ намерена открыть цифровую мастерскую «IT-куб», ориентированную на детей от 7 до 15 лет. В мастерскую инвестируют до 30 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая компания «Джошкуноз Алабуга» намерена поставлять детали для российских премиум-автомобилей Aurus, которые также должны собираться в ОЭЗ «Алабуга». «Есть предварительная договоренность на производство оснастки, а также предварительная договоренность на серийную поставку штампованных деталей. Но отдельный контракт по серийной поставке у нас еще не подписан», — приводит «Татар-информ» слова коммерческого директора компании Марселя Прокофьева.