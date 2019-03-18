ВЦИОМ: 88% россиян положительно оценивают решение о воссоединении с Крымом

Большинство россиян (88%) положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. Об этом свидетельствуетопрос ВЦИОМ.

Согласно опубликованным данным, позитивным моментом, который появился после присоединения Крыма, опрошенные назвали возможность посещать полуостров без пересечения границы. Также 73% россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно, когда стал частью России.

Опрос был проведен 12 марта этого года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 77% жителей России выступили против передачи южных Курил Японии.