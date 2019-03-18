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ВЦИОМ: 88% россиян положительно оценивают решение о воссоединении с Крымом

11:34, 18.03.2019 2
ВЦИОМ: 88% россиян положительно оценивают решение о воссоединении с Крымом
Фото: pixabay.com

Большинство россиян (88%) положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией. Об этом свидетельствуетопрос ВЦИОМ.

Согласно опубликованным данным, позитивным моментом, который появился после присоединения Крыма, опрошенные назвали возможность посещать полуостров без пересечения границы. Также 73% россиян считают, что Крым начал развиваться более успешно, когда стал частью России.

Опрос был проведен 12 марта этого года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 77% жителей России выступили против передачи южных Курил Японии.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    как всегда с потолка берут. когда нужно для чиновников можно и нарисовать 90%. а в реале никто не одобрил.
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  • Анонимно 18 марта
    В то время одобрили многие. Может и не 90%, но процентов 60-70 было. Только вот со временем очень многие поменяли свое мнение. Все таки до россиян долго доходит как связаны нынешние проблемы с крымским вопросом. Ничего.. подождем, не доходит через голову, дойдет через желудок.
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