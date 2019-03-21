США внесли два российских судна в список нарушителей санкций против КНДР
Министерство финансов США внесло два российских судна в список нарушающих санкции в отношении КНДР.
Согласно документу Минфина США, в список внесены суда «Тантал» и «Витязь». В ведомство указали, что наличие судна в списке не означает, что против него будут введены санкции США.
В документе американского ведомства также сказано, что российские суда подозреваются в перегрузке нефти в море на северокорейские суда.
Ранее США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Ограничительные меры затронули шесть физлиц и восемь российских компаний, включая Зеленодольский завод им. Горького.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым