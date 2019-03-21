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США внесли два российских судна в список нарушителей санкций против КНДР

21:58, 21.03.2019
США внесли два российских судна в список нарушителей санкций против КНДР
Фото: pixabay.com

Министерство финансов США внесло два российских судна в список нарушающих санкции в отношении КНДР.

Согласно документу Минфина США, в список внесены суда «Тантал» и «Витязь». В ведомство указали, что наличие судна в списке не означает, что против него будут введены санкции США.

В документе американского ведомства также сказано, что российские суда подозреваются в перегрузке нефти в море на северокорейские суда.

Ранее США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Ограничительные меры затронули шесть физлиц и восемь российских компаний, включая Зеленодольский завод им. Горького.

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