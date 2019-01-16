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В Татарстане за год число погибших в ДТП сократилось почти вдвое, до 377 человек

16:19, 16.01.2019 88
В Татарстане за год число погибших в ДТП сократилось почти вдвое, до 377 человек
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2018 году в Татарстане число погибших в ДТП сократилось до 377 человек. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился почти вдвое.

«В Татарстане количество погибших в дорожных авариях снизилось практически в два раза. Если раньше число погибших достигало 700 человек, то за 2018 год число погибших — 377 человек», — приводит «Татар-информ» слова вице-премьера РТ Шамиль Гафаров.

Напомним, что в ГИБДД по Татарстану отмечали двукратное сокращение мест концентрации ДТП. При этом на 20% увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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