В Татарстане за год число погибших в ДТП сократилось почти вдвое, до 377 человек

В 2018 году в Татарстане число погибших в ДТП сократилось до 377 человек. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился почти вдвое.

«В Татарстане количество погибших в дорожных авариях снизилось практически в два раза. Если раньше число погибших достигало 700 человек, то за 2018 год число погибших — 377 человек», — приводит «Татар-информ» слова вице-премьера РТ Шамиль Гафаров.

Напомним, что в ГИБДД по Татарстану отмечали двукратное сокращение мест концентрации ДТП. При этом на 20% увеличилось количество ДТП по вине водителей автобусов.