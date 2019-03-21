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В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель

16:48, 21.03.2019
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Фото: Ринат Назметдинов

В России собираются провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, правительство должно понимать, какие у каждого объекта характеристики и кто его реальный владелец.

По словам Орешкина, для инвентаризации будут использоваться инновационные методы, а сам процесс будет реализован больше чем за год, пишет «Интерфакс».

«Это большая задача, понятно, что она не может быть реализована за один год», — заключил глава министерства.

Ранее сообщалось, что на 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 162,5 млн объектов недвижимости общей стоимостью более 672 трлн рублей.

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