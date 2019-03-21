Стоимость недвижимости в России превысила 670 трлн рублей

На 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 162,5 млн объектов недвижимости, общей стоимостью более 672 трлн рублей.

По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, стоимость земельных участков составляет более 124 трлн рублей, других объектов недвижимости — более 548 трлн рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые дало оценку стоимости запасов животных, растительных и водных ресурсов России.

Дороже всего оценили леса — в 5,5 трлн рублей. Водные ресурсы получили оценку в 486 млрд рублей. Олени, косули, муфлоны и другие дикие животные стоят 640 млн рублей.