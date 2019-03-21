Рамиль Ибрагимов, одобривший в 2016 году теракт в США, работает в Башкирии

Фото: Олег Тихонов

Бывший ведущий программы «Перехват» на казанском ТК «Эфир» Рамиль Ибрагимов, который в 2016 году оскандалился из-за одобрения теракта в США, занимается разработкой концепции «Дома науки и технологий» в Башкирии.

Как пишет Chelny-biz.ru, Ибрагимов консультирует компанию, которая готовит концепцию уфимского технопарка. Он также участвовал в обсуждении плана создания «Дома науки и технологий».

Напомним, летом 2016 года глава «Союза молодых лидеров инноваций» Рамиль Ибрагимов одобрительно высказался о стрелке, устроившем бойню в гей-клубе американского Орландо, в результате которой погибло 50 и было ранено 53 человека. Одобрительный пост экс-ведущий опубликовал в своем «Инстаграме».

Позже суд обязал выплатить Ибрагимова штраф в размере 50 тыс. рублей, также у у него конфисковали телефон iPhone 6, с которого был опубликован пост.