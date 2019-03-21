Новости общества

07:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство не принимало решение о перераспределении средств, выделенных на ВСМ Москва — Казань

15:43, 21.03.2019 2
Правительство не принимало решение о перераспределении средств, выделенных на ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство не принимало решение о перераспределении средств, выделенных на высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Казань, на проект НОВАТЭКа.

«Нет такого решения, а идеи разные», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что на проект НОВАТЭКа все равно понадобится взыскивать дополнительные средства.

Ранее РБК сообщил, что Минфин выступил с предложением перераспределить 112 млрд рублей, предусмотренных на строительство ВСМ Москва — Казань, на проект НОВАТЭКа.

Речь идет о терминале «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2». Предложения Минфин направил в правительство, деньги требуются на покрытие дефицита финансирования строительства терминала.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    1. жоржик. сколько в бюджете РФ составляют % отчисления от доходов с газа и РЖД вообще (ну, или дотации РЖД), и сколько будут составлять отчисления от доходов с вложенных (инвестированных) 112 млрд рэ в газ и в ВСМ?
    2. то есть ФЭо (финансово-экономическое обоснование) данной ВСМ;
    3. на сколько мне известно, тупому и серому всё пассажирское практически всегда является дотационным. А как в нашем случае? Когда ВСМ, как этот утренний самоокупиться?
    4. ВСМ хороша между двумя пунктами, без остановок износ путь и т.д. А если смотреть на карту, то сколько там остановок? 5? или 15? Или 10 это не остановки а не пришей кобыле хвост точки для понта поставили? Или там надо будет скорость снижать?
    5. есть две технологии строительства дорог:
    5.1. греческая (как у нас);
    5.2. древнеримская (как у них);
    Ответить
  • Анонимно 21 марта
    так уже 112 миллиардов направлено на ВСМ - ускорить электричку до Москвы на полчаса? Зачем - а где самолеты МИГ производства Нижнего Новгорода?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров