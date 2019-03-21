Правительство не принимало решение о перераспределении средств, выделенных на ВСМ Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство не принимало решение о перераспределении средств, выделенных на высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Казань, на проект НОВАТЭКа.
«Нет такого решения, а идеи разные», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что на проект НОВАТЭКа все равно понадобится взыскивать дополнительные средства.
Ранее РБК сообщил, что Минфин выступил с предложением перераспределить 112 млрд рублей, предусмотренных на строительство ВСМ Москва — Казань, на проект НОВАТЭКа.
Речь идет о терминале «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2». Предложения Минфин направил в правительство, деньги требуются на покрытие дефицита финансирования строительства терминала.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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2. то есть ФЭо (финансово-экономическое обоснование) данной ВСМ;
3. на сколько мне известно, тупому и серому всё пассажирское практически всегда является дотационным. А как в нашем случае? Когда ВСМ, как этот утренний самоокупиться?
4. ВСМ хороша между двумя пунктами, без остановок износ путь и т.д. А если смотреть на карту, то сколько там остановок? 5? или 15? Или 10 это не остановки а не пришей кобыле хвост точки для понта поставили? Или там надо будет скорость снижать?
5. есть две технологии строительства дорог:
5.1. греческая (как у нас);
5.2. древнеримская (как у них);