Правительство не принимало решение о перераспределении средств, выделенных на ВСМ Москва — Казань

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство не принимало решение о перераспределении средств, выделенных на высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Казань, на проект НОВАТЭКа.

«Нет такого решения, а идеи разные», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что на проект НОВАТЭКа все равно понадобится взыскивать дополнительные средства.

Ранее РБК сообщил, что Минфин выступил с предложением перераспределить 112 млрд рублей, предусмотренных на строительство ВСМ Москва — Казань, на проект НОВАТЭКа.

Речь идет о терминале «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2». Предложения Минфин направил в правительство, деньги требуются на покрытие дефицита финансирования строительства терминала.