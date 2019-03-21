Минфин предлагает перенаправить деньги, выделенные на ВСМ «Москва — Казань», на проект НОВАТЭКа

Минфин выступил с предложением перераспределить 112 млрд рублей, предусмотренных на строительство ВСМ «Москва — Казань», на проект НОВАТЭКа, сообщает РБК.

Речь идет о терминале «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2». Предложения Минфин направил в правительство, деньги требуются на покрытие дефицита финансирования строительства терминала.

Напомним, ранее РЖД в своей долгосрочной программе развития до 2025 года указали перспективные и возможные направления строительства в России скоростных и высокоскоростных железных дорог. В качестве приоритетных направлений называется трансконтинентальный коридор «Евразия», который включает линии Москва — Казань; Казань — Екатеринбург; Екатеринбург — Челябинск; Москва — Красное (Смоленская область). Актуальными направлениями в РЖД считают маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Ростов-на-Дону — Краснодар — Адлер.