КПРФ окончательно передала Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алферова
Президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
Все члены проголосовали за, пишет «Коммерсант» со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Павла Обухова. Секретариат ЦК поддержал решение президиума единогласно.
На той неделе глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что Грудинин получит депутатский мандат Алферова.
СМИ в числе кандидатов, помимо Грудинина, называли бывшего участника предвыборной гонки за пост мэра Москвы, предпринимателя Вадима Кумина.
Напомним, что нобелевский лауреат и депутат Госдумы от фракции КПРФ Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни.ОбществоВласть
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Президиум КПРФ принял самое верное решение. Грудинин будет одним из верных представителей народа России. Наверное, нажим на него еще усилится, пожелаем ему выдержки и стойкости, крепкого здоровья и успехов в новой работе!