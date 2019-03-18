Новости общества

08:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КПРФ окончательно передала Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алферова

13:59, 18.03.2019 15
КПРФ окончательно передала Павлу Грудинину депутатский мандат Жореса Алферова
Фото: realnoevremya.ru

Президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Все члены проголосовали за, пишет «Коммерсант» со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Павла Обухова. Секретариат ЦК поддержал решение президиума единогласно.

На той неделе глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что Грудинин получит депутатский мандат Алферова.

СМИ в числе кандидатов, помимо Грудинина, называли бывшего участника предвыборной гонки за пост мэра Москвы, предпринимателя Вадима Кумина.

Напомним, что нобелевский лауреат и депутат Госдумы от фракции КПРФ Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    УСПЕХОВ!!!
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Поддерживаю! Молодцы КПРФ!!!
    Ответить
    Анонимно 19 марта
    Народ поддержит Павла Николаевича Грудинина. Молодцы!!!
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    успехов вам Павел Николаевич !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Вперед, к победе справедливости над фейковой властью, Павел Николаевич!!!
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Успехов, удачи и терпения. Как власть перепугалась, продолжает мочить Грудинина по всем каналам, напоминает атаки на Примакова Е.М. когда гарный хлопец Дуренко-телекиллер Березовского мочил по ОРТ Максимыча
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    молодцы так держать!удачи во всём павлу!не правда будет в россии справедливость!
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Паша ПОМНИ о нас нищих и обездоленных
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Такой мандат и честь получить его - дорогого стоит!!! С уважением, и пожеланием трудиться на благо народа!!!
    Ответить
  • Валерий Кузнецов 19 марта
    Мы за вас.
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    очень больно за Жореса Алферова
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Ура!Павел Николаевич!
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Ьурятия поддерживает решение КПРФ по Грудинину П.Н. Так держать!
    Ответить
  • Анонимно 19 марта
    Анонимно
    Президиум КПРФ принял самое верное решение. Грудинин будет одним из верных представителей народа России. Наверное, нажим на него еще усилится, пожелаем ему выдержки и стойкости, крепкого здоровья и успехов в новой работе!
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Уважаемый Павел Николаевич! Народ России с Надеждой, Верую и Народной Любовью смотрит на Вас! Помните, не забывайте! Вперед, к Социализму! Долой клептохапиталистов-кровососов!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров