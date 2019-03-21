Представление нового временного главы Оренбургской области пройдет завтра
Представление врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера представителям власти, депутатам и общественности региона пройдет завтра, 22 марта, в Оренбурге.
Как сообщает ТАСС, мероприятие пройдет завтра в 14.00 по местному времени (12.00 мск) в колонном зале Дома Советов.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию, который попросил об этом сегодня.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал Денис Паслер. Он ранее занимал пост председателя правления гендиректора подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Т Плюс».ОбществоВласть
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