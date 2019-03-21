Минприроды впервые подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов страны

Министерство природных ресурсов и экологии РФ впервые дало оценку стоимости запасов животных, растительных и водных ресурсов России, сообщает РБК.

Дороже всего оценили леса — в 5,5 трлн рублей. Водные ресурсы получили оценку в 486 млрд рублей. Олени, косули, муфлоны и другие дикие животные стоят 640 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые Минприроды РФ оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в России. Данные приводятся на конец 2017 года. Согласно отчету ведомства, совокупная цена всех минеральных и энергетических ресурсов составила 55,2 трлн рублей. Стоимость запасов нефти равняется 39,6 трлн рублей, газа — 11,3 трлн рублей, коксующегося угля — почти 2 трлн рублей, алмазов и золота — 505 млрд рублей и 480 млрд рублей соответственно.