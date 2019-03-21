В Казани с 1 апреля подорожает питание в школах

С 1 апреля в школах Казани изменится стоимость горячего питания — она повысится на 4 рубля, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В то же время цена школьных обедов в Казани сохраняется как одна из самых низких в России. Изменение цены связано с повышением стоимости продуктов за полтора года.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер Алексей Гордеев собирается взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в школы, детские сады и больницы. Письма с поручением проработать вопрос об установлении такого контроля были разосланы руководителям Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество», пишет «Коммерсант». Так, в «Роскачестве» предложили обязать заказчиков еды отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории, а поставщиков — представлять результаты производственного контроля.



