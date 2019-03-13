Правительство возьмет под контроль поставки еды в сады и школы

Вице-премьер Алексей Гордеев собирается взять под контроль качество продуктов, которые поставляются в школы, детские сады и больницы.

Письма с поручением проработать вопрос об установлении такого контроля были разосланы на прошлой неделе руководителям Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество», пишет «Коммерсант».



Так, в «Роскачестве» предложили обязать заказчиков еды отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории, а поставщиков — представлять результаты производственного контроля.

Вопрос по поводу контроля качества еды возник после того, как в декабре 2018 года в московских детсадах произошла вспышка дизентерии. Возможной причиной этого называли творог липецкого производителя «Чаплыгинмолоко», который поставлял в детсад комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор уточнит список продуктов, которые дети и подростки смогут приносить из дома в общеобразовательные учреждения.