С 2009 года стало меньше россиян, которые считают, что в стране высокий уровень коррупции

45% россиян считают, что уровень коррупции в России выше, чем в большинстве европейских стран, сообщается на официальном портале фонда «Общественное мнение».

При этом с 2009 года стало меньше тех, кто считает, что в стране высокий уровень коррупции. Если 10 лет назад такого мнения придерживались 86% опрошенных, то сейчас — 70%.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. В феврале 2019 года подозреваемые в ходе проверки нефтяного месторождения, расположенного в Янаульском районе, выявили нарушения при выполнении строительно-монтажных работ и в оформлении документов. После они сообщили представителю нефтедобывающего предприятия, что за 150 тыс. рублей и бутылку коньяка «Hennesy VSOP» составят заключение об отсутствии нарушений норм. Сначала работник согласился, но потом обратился в правоохранительные органы. После передачи денежных средств одному из подозреваемых последний был задержан с поличным. Двух подозреваемых уже арестовали, сообщает пресс-служба СК.