Татарстанская «Агросила» увеличила выручку на 12% до 38 млрд рублей

В 2018 году выручка татарстанского агрохолдинга «Агросила» составила 38 млрд рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее.

В этом году холдинг рассчитывает на рост выручки еще на 15%, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Агросилы».

Также холдинг планирует инвестиции в объеме 2,2 млрд рублей.

«Основными направлениями для инвестиций станут производство молока, производство и переработка мяса птицы, сахарное и мукомольное производство, а также выращивание сельскохозяйственных культур», — цитирует сообщение агентство.

Ранее гендиректор холдинга Светлана Барсукова рассказывала «Реальному времени» о планах и инвестициях «Агросилы» в сельское хозяйство в 2019 году.