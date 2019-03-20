Украина расширила санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях против РФ.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сказано в указе.



Ограничительные меры касаются 294 юридических и 848 физических лиц, причастных к строительству Крымского моста и проведению выборов в ДНР и ЛНР. Кроме того, в санкционные списки попали организаторы выборов на Крымском полуострове и лица, причастные к инциденту в Керченском проливе.

Ранее США и Канада ужесточили санкции против России из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры Соединенных Штатов, в частности, попал Зеленодольский завод им. Горького.