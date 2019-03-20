Алина Загитова: «Прокатом довольна. Я просто хочу доказать себе, что могу хорошо кататься»

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова поделилась мыслями о своем выступлении в короткой программе на чемпионате мира в Японии.

«Прокатом я довольна. Очень тепло встречала публика. Мне очень нравится здесь выступать, здесь всегда поддерживают. В произвольной программе просто хочу доказать себе, что могу хорошо кататься», — заявила Загитова ТАСС.

Напомним, Алина Загитова лидирует с результатом 82,08 балла — это ее лучший результат в сезоне. Евгения Медведева расположилась на четвертой строчке.



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