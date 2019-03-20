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Авиакомпания «Нордавиа» сменила название

14:59, 20.03.2019
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
Фото: commons.wikimedia.org

Авиакомпания «Нордавиа» сменила название на Smartavia. Об этом стало известно на презентации, посвященной ребрендингу.

Также планируется обновить ливреи самолетов, форму бортпроводников, создать новую систему стандартов обслуживания пассажиров и сформировать обновленную тарифную линейку.

Поставка первого самолета Boeing-737 в новой окраске ожидается в апреле. До июля компания получит еще пять новых лайнеров, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings запустят авиарейсы из Казани в турецкие города Даламан и Бодрум.

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