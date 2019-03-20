Авиакомпания «Нордавиа» сменила название

Авиакомпания «Нордавиа» сменила название на Smartavia. Об этом стало известно на презентации, посвященной ребрендингу.

Также планируется обновить ливреи самолетов, форму бортпроводников, создать новую систему стандартов обслуживания пассажиров и сформировать обновленную тарифную линейку.

Поставка первого самолета Boeing-737 в новой окраске ожидается в апреле. До июля компания получит еще пять новых лайнеров, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings запустят авиарейсы из Казани в турецкие города Даламан и Бодрум.