Из Казани запустят авиарейсы в турецкие города Даламан и Бодрум

Авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings запустят авиарейсы из Казани в турецкие города Даламан и Бодрум.

Как сообщает пресс-служба казанского аэропорта, «Нордавиа» с 28 апреля начнет выполнение полетов из столицы Татарстана в Даламан. Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям в течение всего летнего сезона.

Red Wings с 31 мая до 15 октября будет летать из Казани в Бодрум по определенным датам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines с июня планирует запустить ежедневные рейсы по маршруту Казань — Стамбул.