Сельские чиновники в Чувашии объяснили, почему им требуется кроссовер за 1,8 млн рублей

Администрация Красночетайского района Чувашии пояснила, зачем им потребовался служебный кроссовер за 1,8 млн рублей, сообщает ИА «Regnum».

Чиновники отмечают, что дорогая машина требуется для «своевременного прибытия на служебные совещания». Выбранная модель автомобиля, по их мнению, является одной из самых простых в своем сегменте. 25 марта должен состояться аукцион по закупке кроссовера. Начальная цена контракта определена в 1 млн 795 тысяч 634 рубля 67 копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что двух чиновников из Чувашии отправят на дополнительное обучение по программе эффективной эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений, сообщает ИА «Regnum». Начальная максимальная цена контракта в расчете на обучение, которое составит 40 часов, — 54 593, 34 рубля. Оплата услуг будет производиться из средств республиканского бюджета Чувашии. На обучение планируется направить гражданских служащих из Гостехнадзора Чувашии.