Чиновников из Чувашии более чем за 50 тысяч рублей научат эффективному использованию аттракционов

Двух чиновников из Чувашии отправят на дополнительное обучение по программе эффективной эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений, сообщает ИА «Regnum».

Начальная максимальная цена контракта в расчете на обучение, которое составит 40 часов, — 54 593, 34 рубля. Оплата услуг будет производиться из средств республиканского бюджета Чувашии. На обучение планируется направить гражданских служащих из Гостехнадзора Чувашии.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году около 600 млн рублей будет направлено на завершение работ по созданию центра поддержки одаренных детей в Чувашии, сообщает ТАСС. Об этом после выездного совещания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Ижевске рассказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.