Власти Удмуртии хотят поменять концессионера платного моста через Каму

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что его не устраивают условия концессии, по которым в 2013 — 2017 году в районе Камбарки были построены мосты через Каму и Буй. При этом власти республики рассматривают вариант по смене концессионера — «Региональной инвестиционной компании», одним из акционеров которой называют ВТБ.

— Я недоволен и не могу быть довольным концессией и этими двумя мостами. Безумная плата за проезд, потому что финансовая модель не получается, и я считаю, что проект не реализован в должной мере и неграмотно реализован. Мы стараемся сейчас изменить ситуацию, поменять концессионера, сделать длиннее собственно эту концессию и включить дополнительные средства, чтобы дорогу сделать до Башкирии, чтобы как раз-таки тот предполагаемый поток, ради которого делались эти мосты, наконец-то появился, — сказал Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск».

Напомним, из-за достаточно низкого трафика по этим мостам по условиям концессионного соглашения Удмуртия ежегодно платит около 500 млн рублей концессионеру за неполученную прибыль. При этом недостаточный поток автомобилей по платным мостам объясняют неотремонтированной дорогой со стороны Башкортостана.

В настоящее время в Завьяловском районном суде Удмуртии рассматривается уголовное дело в отношении бывшего главы УР Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток от прежнего владельца концессионера.