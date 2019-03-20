Количество жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России выросло в 2,5 раза. Данные за 2018 года опубликованы в докладе о безопасности полетов Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

На территории бывшего СССР погибли 164 человека, из которых в России — 128. В 2017 показатели составляли 74 и 51 соответственно, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Всего за прошлый год произошло 58 авиационных происшествий. При этом в России зафиксировано 42 катастрофы. По предварительной оценке ведомства, причиной 75% авиационных происшествий в прошлом году стал человеческий фактор.

Напомним, ранее сообщалось, что потери Boeing из-за отказов от 737 MAX оценивают в $2,4 млрд.