Потери Boeing из-за отказов от 737 MAX оценивают в $2,4 млрд

За 2019 год потери Boeing из-за катастроф с самолетами 737 MAX могут достичь $2,4 млрд, сообщают «Известия».

На данный момент потери компании уже оцениваются в $1,4 млрд.

Напомним, ранее французские эксперты при изучении черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии, нашли «явное сходство» с авиакатастрофой аналогичного самолета в Индонезии полгода назад. Как сообщает BBC, в обоих случаях перед падением самолета были отмечены резкие колебания высоты полета. Напомним, что в результате крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа.