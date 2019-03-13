«Зенит-Казань» обыграл «Гданьск» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» вырвал победу в первом матче 1/4 финала мужской волейбольной Лиги чемпионов у «Гданьска». При этом казанцам удалось переиграть польских спортсменов только на тай-брейке.

Встреча закончилась со счетом 2:3 (19:25, 25:23, 23:25, 25:23, 13:15).

Российская команда выиграла в первой партии, а после того, как «Гданьск» сравнял, взяла три из четырех следующих сетов и обеспечила себе преимущество.

Самым результативным в составе россиян стал Максим Михайлов, набравший 23 очка. Его партнер Мэттью Андерсон набрал 19 очков.

Вторая игра с «Гданьском» пройдет в Казани 19 марта.