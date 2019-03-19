Глава Алтая Александр Бердников вылетел в Москву и «готовится передавать власть» — СМИ

Глава Республики Алтай Александр Бердников вылетел в Москву и готовится передавать власть. Об этом заявил представитель алтайских властей.

По словам источника РБК, место Бердникова займет 46-летний замруководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова, председатель совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Среди них оказался Александр Бердников, а также Борис Дубровский (Челябинская область), который сегодня официально объявил об уходе. Его место займет замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.