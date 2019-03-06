«Дыра» в капитале «Радиотехбанка» составила 203 млн рублей
Отрицательная разница между активами и обязательствами нижегородского «Радиотехбанка» составляет примерно 203 млн рублей.
Согласно данным Центробанка, на 31 января активы банка составляют порядка 3,084 млрд рублей, а обязательства — 3,287 млрд рублей.
31 января Банк России отозвал у кредитной организации лицензию. Регулятор усмотрел в деятельности «Радиотехбанка нарушения в части антиотмывочного законодательства. Также были замечены сомнительные транзитные операции. «Радиотехбанк» входил в бизнес-империю Роберта Мусина. Однако осенью 2017 года представители «Татфондбанка» вышли из совета директоров кредитной организации.
18 февраля Центробанк подал иск о банкротстве «Радиотехбанка» в Арбитражный суд Нижегородской области. Сумма требований составила 202,9 млн рублей. Иск рассмотрят 19 марта.ЭкономикаБанки Татарстан
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