Глава «Лукойла» сообщил, что возврат алкоголя на заправки сможет сгладить скачки цен на бензин

Возврат продажи слабоалкогольных напитков на автозаправки сможет сгладить скачки цен на бензин. Такое мнение высказал глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Он отметил, что, как правило, вокруг каждой АЗС на трассе продают некачественный алкоголь.

«Лучше это систематизировать. Это в том числе повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят»,— цитирует его ТАСС.

Ранее в прошлом году правительство России приняло решение о возврате на автозаправки слабоалкогольного пива и вина. Таким образом власти хотят поддержать АЗС и ограничить рост цен на бензин.