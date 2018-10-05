Правительство РФ может разрешить продавать пиво и вино на АЗС

Правительство России на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака приняло решение о возврате на автозаправки слабоалкогольного пива и вина. Таким образом власти хотят поддержать АЗС и ограничить рост цен на бензин.

Идею предложил член Совфеда от Астраханской области Геннадий Орденов. Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, Орденов внес в Госдуму в январе 2017 года. По его словам, число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось: в 2010 году было 11,8 тыс. таких ДТП — и 16 тыс. в 2015 году, передают «Ведомости».

В прошлом году подобный законопроект одобрили парламентарии Татарстана.