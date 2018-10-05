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Правительство РФ может разрешить продавать пиво и вино на АЗС

05:58, 05.10.2018 5
Правительство РФ может разрешить продавать пиво и вино на АЗС
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака приняло решение о возврате на автозаправки слабоалкогольного пива и вина. Таким образом власти хотят поддержать АЗС и ограничить рост цен на бензин.

Идею предложил член Совфеда от Астраханской области Геннадий Орденов. Проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС, Орденов внес в Госдуму в январе 2017 года. По его словам, число аварий с участием нетрезвых водителей после запрета не уменьшилось: в 2010 году было 11,8 тыс. таких ДТП — и 16 тыс. в 2015 году, передают «Ведомости».

В прошлом году подобный законопроект одобрили парламентарии Татарстана.

ОбществоВласть
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06:22
    Ничем не брезгуют, чиновники из Единой России....................
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  • Анонимно 06:23
    Для кого пиво на АЗС?
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  • Анонимно 06:24
    Идиотизм!
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  • Анонимно 06:29
    Это ошибка !!!не делайте этого
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  • Анонимно 06:31
    Глупость! Даже. если не хочешь пить, то выпьешь, а цены на бензин вряд ли упадут.
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