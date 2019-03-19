В Уфе уволился директор «Водоканала» из-за размещения 320 млн рублей в «Роскомснаббанке» — СМИ

Глава МУП «Уфаводоканал» Ильяс Гильмутдинов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Возможной причиной этого стало размещение 320 млн рублей в «Роскомснаббанке» незадолго до отзыва лицензии, что означает фактическую потерю муниципальных средств, пишет ProUfu.ru со ссылкой на источник в администрации Уфы.

«Точно увольняется заместитель директора по финансам Татьяна Загуменнова. Все финансовое руководство предприятия увольняется по статье и с волчьим билетом… По-хорошему, в случившемся должны разбираться правоохранительные органы и вопросы задавать не только директору, но и как минимум вице-мэру Уфы Салавату Хусаинову», — сказал порталу собеседник из «Водоканала».

Напомним, что 7 марта Банк России отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Финансовые обязательства банка перед клиентами и юридическими лицами составляют 22 млрд рублей.

По информации СМИ, власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации кредитной организации. Среди банков, которые могут быть задействованы в этой процедуре, фигурирует «Россельхозбанк».