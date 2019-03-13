Эксперты назвали лучшие города мира для жизни

Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов для жизни.

Первое место заняла Вена из Австрии. В топ-10 попали швейцарский Цюрих, канадский Ванкувер, немецкий Мюнхен, новозеландский Окленд, немецкие Дюссельдорф и Франкфурт, датский Копенгаген, а также швейцарские Женева и Базель, сообщается на сайте Mercer.

Также в рейтинге Москва и Санкт-Петербург. Они заняли 167-е и 174-е места соответственно.



Всего в список попал 231 город. При его составлении учитывались проживание, экономические, политические и социальные условия, качество транспорта, еды, бытовых товаров и развлечений, климат, социально-культурная среда, уровень образования и медицины.



Ранее Нижний Новгород стал наиболее комфортным городом для жизни в России по версии исследовательского сервиса Numbeo. Он занял 109-е место в общем списке из 226 городов мира.