Time Out назвал лучшие города мира по версии местных жителей
Нью-Йорк возглавил рейтинг лучших городов мира по версии жителей мегаполисов.
Как сообщает Time Out, второе место занял австралийский Мельбурн.
В десятку вошли американский Чикаго, британский Лондон, американский Лос-Анджелес, канадский Монреаль, немецкий Берлин, шотландский Глазго, французский Париж и японский Токио.
Рейтинг был составлен на основе опроса 34 тыс. жителей крупных городов. Учитывались такие критерии, как местная кухня, культура, ночная жизнь, транспортная доступность и т. д.
Ранее Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов для жизни.Общество
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