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Time Out назвал лучшие города мира по версии местных жителей

07:35, 14.03.2019
Time Out назвал лучшие города мира по версии местных жителей

Нью-Йорк возглавил рейтинг лучших городов мира по версии жителей мегаполисов.

Как сообщает Time Out, второе место занял австралийский Мельбурн.

В десятку вошли американский Чикаго, британский Лондон, американский Лос-Анджелес, канадский Монреаль, немецкий Берлин, шотландский Глазго, французский Париж и японский Токио.

Рейтинг был составлен на основе опроса 34 тыс. жителей крупных городов. Учитывались такие критерии, как местная кухня, культура, ночная жизнь, транспортная доступность и т. д.

Ранее Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов для жизни.

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