Росстат перечислил самые распространенные болезни детей в России

Фото: Ринат Назметдинов

В Росстате озвучили самые распространенные заболевания среди детей от 0 до 14 лет в 2017 году. Статистические данные размещены на официальном портале ведомства.

Чаще всего приходится сталкиваться с болезнями органов дыхания (согласно Международной классификации болезней, к ним относятся грипп, ОРВИ и пневмония). На втором месте — травмы, отравления и другие внешние причины. Следом идут некоторые инфекционные и паразитарные заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что подростки в России стали позже пробовать табак, алкоголь и наркотики — средний возраст увеличился примерно на 2—3 года. Если в 2000 году школьники пробовали сигареты и алкоголь в 13—14 лет, то в 2017 году это возраст увеличился до 15—16 лет.



