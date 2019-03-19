В Удмуртии в течение шести лет из аварийного жилья расселят свыше 4,6 тысячи человек

Фото: Михаил Красильников

Старт федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» обсудили на совещании в резиденции главы Удмуртии с участием глав городов и районов республики.

Как сообщил и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Дмитрий Сурнин, в 2019—2025 годах в Удмуртии будет расселено более 4 604 человек и ликвидировано более 82 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это не коснется Можги, а также Можгинского, Селтинского, Воткинского, Сарапульского районов, где такого жилищного фонда нет.

На реализацию программы переселения Удмуртия получит за этот период из федерального бюджета почти 3,5 млрд рублей, еще 107 млн рублей направит республиканский бюджет, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

Дмитрий Сурнин также отметил, что Минстроем Удмуртии проводится работа по разработке Региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2025 годы. На этой неделе будут проведены согласовательные мероприятия с руководителями муниципальных образований, которые имеют большой процент готовности для реализации программы по первому этапу, по определению объемов расселения в рамках финансовых лимитов для республики.

Напомним, ранее в Ижевске начали сносить дома «инженерного городка», построенные в 1920-х годах. Расселение происходит в связи с предстоящей застройкой этого района.