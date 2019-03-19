Путин объяснил, почему многие товары в Крыму очень дорогие

Президент РФ Владимир Путин высказался, что высокие цены на некоторые товары в Крыму — результат недоразвитого сельского хозяйства, сообщают «Известия».

Он отметил, что другие направления сельского хозяйства, кроме виноградорства, в регионе пока развиты не очень, что ведет к транспортным издержкам. В качестве решений Путин предлагает улучшать транспортную доступность Крыма и активно развивать собственное сельское хозяйство.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС. Официальная церемония прошла 18 марта в Севастополе. На церемонии пуска новых энергоблоков на полную мощность присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «РИА Новости».



