Путин ввел в эксплуатацию Балаклавскую и Таврическую ТЭС

Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС. Официальная церемония прошла сегодня в Севастополе.

На церемонии пуска новых энергоблоков на полную мощность присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «РИА Новости».

С этого мероприятия началась рабочая поездка главы государства в Крым. Сегодня в программе главы государства также осмотр мемориального комплекса памятников обороны города в 1854—1855 и 1941—1944 гг. «Малахов курган».

Затем Путин проведет в Симферополе встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума и воссоединения полуострова с Россией.