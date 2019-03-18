Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга окончательно уволили из ее структур

Фото: скриншот

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг уволен с последней должности в холдинге — поста генерального директора «Краснодарнефтегеофизики» (КНГФ).

Советник гендиректора «Росгеологии» Антон Сергеев сообщил, что 15 марта на собрании акционеров ОАО «КНГФ» было принято решение о назначении Нестеренко вместо Горринга. По словам Сергеева, сегодня материалы переданы в ФАС, передает «РИА Новости».

Напомним, что Горринг лишился своего поста в «Росгеологии» после появления видео, в котором он допустил множество грубых и нецензурных выражений. Позднее его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Домодедовский городской суд Московской области арестовал Руслана Горринга до 7 мая.