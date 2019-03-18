Прощание с ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым состоится 20 марта

Прощание с казанским тележурналистом, ведущим ТК «Эфир» Алексеем Кулешовым состоится в среду, 20 марта.

По словам коллег Кулешова, гражданская панихида и отпевание пройдут в 9 часов утра в зале прощаний 7-й горбольницы в Казани. Похоронят Алексея Кулешова в Зеленодольске, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что Алексея Кулешова не стало сегодня утром. По предварительной информации, он умер от пневмонии. Алексею Кулешову было 39 лет.

Кулешов родился в Самаре. Пришел работать на телеканал «Эфир» в 2003 году. Известен как ведущий программ «Город» и «Тема».