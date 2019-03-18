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Скончался ведущий ТК «Эфир» Алексей Кулешов

09:28, 18.03.2019 27
Скончался ведущий ТК «Эфир» Алексей Кулешов
Фото: efir24.tv

Скончался ведущий программ «Город» и «Тема» ТК «Эфир» Алексей Кулешов. Об этом в своем аккаунте Instagram сообщил ведущий программы «Тема» ТК «Эфир» Сергей Шерстнев.

Сообщается, что Алексей Кулешов умер сегодня утром в больнице, предварительная причина — пневмония. Ему было 39 лет.

Алексей Кулешов родился в Самаре. Образование — высшее. Окончил филологический факультет КГУ. Трудовой путь Кулешова весьма богатый и тернистый, сообщается на официальном сайте ТК «Эфир».

— Деятельность на телевидении начал с редактора молодежного творческого объединения на одном из телеканалов в городе Зеленый Дол. На телеканале «Эфир» с 2003 года. Свою трудовую карьеру на «Эфире» начал с корреспондента службы новостей, — указано на сайте ТК «Эфир».

Общество Татарстан
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комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Соболезнования родным. А причина?
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    Анонимно 19 марта
    И что? опять врачи не спасли? от пневмонии? пИчалька....Совсем плохо у нас медициной... R.I.P.
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    Анонимно 19 марта
    рак у него был
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  • Анонимно 18 марта
    это не просто так народ умирает,убивает царящая везде атмосфера лжи и бесправия дня.
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  • Анонимно 18 марта
    Грустно
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  • Анонимно 18 марта
    Леша..... как же так??!! Какое горе, соболезную
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Такой молодой парень...
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Соболезнуем
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Это не грустно.. а просто страшно... Так рано, такие молодые уходят из жизни
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  • Анонимно 18 марта
    Очень светлый был человечек. Не верю. Пусть земля будет пухом....
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  • Анонимно 18 марта
    Очень жаль
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  • Анонимно 18 марта
    молодой совсем ведь, жалко.
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Мы, зрители, его запомнили. Спокойный, не суетливый, корректный, душевный. Но, яркий. Спасибо, Алексей. Прощай.
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  • Анонимно 18 марта
    А как же наше здравоохранение???!!
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  • Анонимно 18 марта
    пневмония? ужас какой. как в Казани можно умереть от пневмонии? у нас не деревня, где врачей нет. он не на войне в окопе сидел, когда помощи нет. как так: при современной медицине умереть от пневмонии?
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    Анонимно 18 марта
    не трожьте медицину грязными руками
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    Анонимно 18 марта
    Как так? От пневмонии умер молодой человек,а врачи что, не могли определить болезнь и назначить правильное лечение? Какое большое горе у родных, искренне соболезную...
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    Анонимно 18 марта
    пневмония может не давать о себе знать даже перед самой смертью. открою вам такой секрет. иногда только флюорография может показать.
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  • Анонимно 18 марта
    Соболезную родным. Очень жаль. Очень, очень жаль. Умный, красивый...
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Мои соболезнования родным и близким. Позитивный парень был..
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Искренние соболезнования родным и близким!
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Не так давно видели и не стало его, соболезнуем.
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  • Анонимно 18 марта
    Соболезную . Царствие небесное , пусть земля будет пухом . До сих пор не научились в Казани лечить пневманию - позор !!! Моя дочь в 15 лет умерла от пневмонии в 2001 году . Прошло 18 лет , а до сих пор не могут лечить !!! Ужас!
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  • Анонимно 18 марта
    Очень жаль, замечательный был парень..
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  • Анонимно 19 марта
    да такие молодые уходят всего 39 лет пацан еще(((
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  • Анонимно 19 марта
    чуть чуть до пенсии оставалось
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  • Анонимно 19 марта
    Жалко , хороший ведущий, приятно было смотреть !
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