Скончался ведущий ТК «Эфир» Алексей Кулешов

Скончался ведущий программ «Город» и «Тема» ТК «Эфир» Алексей Кулешов. Об этом в своем аккаунте Instagram сообщил ведущий программы «Тема» ТК «Эфир» Сергей Шерстнев.

Сообщается, что Алексей Кулешов умер сегодня утром в больнице, предварительная причина — пневмония. Ему было 39 лет.

Алексей Кулешов родился в Самаре. Образование — высшее. Окончил филологический факультет КГУ. Трудовой путь Кулешова весьма богатый и тернистый, сообщается на официальном сайте ТК «Эфир».

— Деятельность на телевидении начал с редактора молодежного творческого объединения на одном из телеканалов в городе Зеленый Дол. На телеканале «Эфир» с 2003 года. Свою трудовую карьеру на «Эфире» начал с корреспондента службы новостей, — указано на сайте ТК «Эфир».