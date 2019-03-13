В Челнах на фоне проблем с уборкой снега ушел в отставку начальник управления ЖКХ

В Набережных Челнах на фоне проблем с уборкой снега ушел в отставку начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Рафаиль Киямов.

Начальник управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова рассказала, что Киямов написал заявление об уходе по собственному желанию. Исполняющего обязанности пока не назначили, передает ИА «Татар-информ».



Общественность Набережных Челнов предполагает, что уход Киямова связан с многочисленными жалобами на неубранный снег.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал ускорить уборку снега.

«Есть регламентные сроки, в них необходимо укладываться!» — заявил градоначальник.