В Челнах на фоне проблем с уборкой снега ушел в отставку начальник управления ЖКХ
В Набережных Челнах на фоне проблем с уборкой снега ушел в отставку начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Рафаиль Киямов.
Начальник управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова рассказала, что Киямов написал заявление об уходе по собственному желанию. Исполняющего обязанности пока не назначили, передает ИА «Татар-информ».
Общественность Набережных Челнов предполагает, что уход Киямова связан с многочисленными жалобами на неубранный снег.
Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал ускорить уборку снега.
«Есть регламентные сроки, в них необходимо укладываться!» — заявил градоначальник.ОбществоВласть Татарстан
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