Курс евро достиг минимума с августа 2018 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 73,88 рубля, что является минимальным значением с 9 августа 2018 года.

По сравнению с закрытием торгов 12 марта валюта подешевела на 17,5 копейки.

Курс доллара опустился на 30,5 коп., достигнув отметки в 65,33 рубля. В последний раз доллар стоил меньше 1 февраля 2019 года.



Напомним, что накануне курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 25 февраля.