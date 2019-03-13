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Курс евро достиг минимума с августа 2018 года

18:17, 13.03.2019
Курс евро достиг минимума с августа 2018 года
Фото: pixabay.com

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 73,88 рубля, что является минимальным значением с 9 августа 2018 года.

По сравнению с закрытием торгов 12 марта валюта подешевела на 17,5 копейки.

Курс доллара опустился на 30,5 коп., достигнув отметки в 65,33 рубля. В последний раз доллар стоил меньше 1 февраля 2019 года.

Напомним, что накануне курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 25 февраля.

АналитикаЭкономикаФинансы
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