Для российских экспортеров и иностранных покупателей процентную ставку снизят на 4,5%

В 2019 году начинает действовать государственная мера поддержки компаний, которые ориентированы на повышение собственной конкурентоспособности и выпуск продукции, которая может конкурировать на мировых рынках, сообщает ТАСС.

Коммерческие ставки банков для компаний снизят на 4,5%. Для этого организации предстоит разработать корпоративную программу повышения конкурентоспособности.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом чтении Госдума отклонила законопроект, который предусматривает отмену налоговой ставки 0% по НДС для экспортеров сырья, сообщает ТАСС. Например, законопроектом предлагалось отменить обложение НДС по ставке 0% реализации сырьевых товаров на экспорт. Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против законопроекта. Его члены считают, что законопроект приведет к росту стоимости российских сырьевых товаров.