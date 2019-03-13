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Законопроект об отмене возмещения НДС экспортерам не прошел первое чтение в Госдуме

12:52, 13.03.2019
Законопроект об отмене возмещения НДС экспортерам не прошел первое чтение в Госдуме
Фото: wikipedia.org / The wisest Clio

В первом чтении Госдума отклонила законопроект, который предусматривает отмену налоговой ставки 0% по НДС для экспортеров сырья, сообщает ТАСС.

Например, законопроектом предлагалось отменить обложение НДС по ставке 0% реализации сырьевых товаров на экспорт. Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против законопроекта. Его члены считают, что законопроект приведет к росту стоимости российских сырьевых товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, который освобождает региональных операторов по обращению с коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, региональные власти получат новые полномочия. Они смогут устанавливать для региональных операторов ставку 0% по налогу на прибыль организаций.

ЭкономикаОбществоВласть
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