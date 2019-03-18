В исполкоме Казани предложили защитить права жильцов, на территории домов которых размещены до 50% ларьков

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров попросил внести в законопроект о внесении изменений в федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности положения, защищающие права жильцов-собственников жилых домов, на территории которых в настоящее время размещается до 50% объектов передвижной торговли и услуг. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Минпромторге РТ, посвященного обсуждению законопроекта.

По его словам, необходимо законодательно на уровне РФ установить ограничение на размещение объектов такого рода на территории жилых домов и упростить порядок сноса незаконных объектов — по сравнению с действующим судебным порядком, при котором на снос одного объекта уходит более года.

В прошлом году из 1000 незаконных объектов нестационарной торговли лишь 500 были расположены на муниципальной территории, и с их демонтажем не возникло проблем, уточнил Шакиров.

В свою очередь, депутат Госдумы России Альфия Когогина, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», назвала законопроект слишком детальным и заявила, что, по ее мнению, их следует оставить на откуп местным законодателям и муниципалитетам.

Совет Федерации отклонил законопроект, который запрещает размещать хостелы в жилых помещениях. Члены Совфеда предложили создать согласительную комиссию по данному законопроекту и перенести сроки его вступления в силу с 1 января 2020 года.